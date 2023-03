Impianti sportivi del Vallo di Diano e del Cilento: ecco i finanziamenti (Di giovedì 23 marzo 2023) Impianti sportivi del Vallo di Diano e del Cilento. Corrado Matera: Risposte concrete alla esigenze del territorio “L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) ha pubblicato le graduatorie di merito relative ai finanziamenti destinati agli interventi di adeguamento degli Impianti sportivi regionali”. Lo rende noto in una nota stampa il Consigliere Regionale Corrado Matera, che commenta con soddisfazione i recenti importanti sviluppi per lo sport del Vallo di Diano e il Cilento. “Il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, risultato al primo posto nella graduatoria della Linea 1 (interventi per attività agonistiche ospitanti attività agonistiche a carattere regionale), è stato ammesso a ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 marzo 2023)deldie del. Corrado Matera: Risposte concrete alla esigenze del territorio “L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) ha pubblicato le graduatorie di merito relative aidestinati agli interventi di adeguamento degliregionali”. Lo rende noto in una nota stampa il Consigliere Regionale Corrado Matera, che commenta con soddisfazione i recenti importanti sviluppi per lo sport deldie il. “Il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, risultato al primo posto nella graduatoria della Linea 1 (interventi per attività agonistiche ospitanti attività agonistiche a carattere regionale), è stato ammesso a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sa_ambro : RT @Vittoriog82: - J Stadium - J Museum - J Medical - J Hotel - Impianti sportivi Continassa - Impianti sportivi Vinovo - Liceo per i rag… - antoniosicauss : Impianti Sportivi del Vallo di Diano e del Cilento, ecco i finanziamenti. Corrado Matera: “Risposte concrete alle e… - cesguara : RT @Vittoriog82: - J Stadium - J Museum - J Medical - J Hotel - Impianti sportivi Continassa - Impianti sportivi Vinovo - Liceo per i rag… - davtrix1970 : RT @Vittoriog82: - J Stadium - J Museum - J Medical - J Hotel - Impianti sportivi Continassa - Impianti sportivi Vinovo - Liceo per i rag… - antoniosicauss : Impianti Sportivi del Vallo di Diano e del Cilento, ecco i finanziamenti. Corrado Matera: “Risposte concrete alle e… -