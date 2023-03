Immigrazione, coraggio e speranza. La storia di Soumalia Diawara raccontata al Publio Virgilio Marone (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“ Le cicatrici del porto sicuro. Il diario di un sopravvissuto “, questo il titolo del libro di Soumalia Diawara, scrittore e poeta di origini maliane, attualmente attivista politico rifugiato in Italia. Nella giornata di oggi, lo scrittore ha presentato il suo libro alla scuola Publio Virgilio Marone ove, nel corso dell’assemblea d’istituto, si è rivolto ai giovani gli studenti parlando della sua odissea personale, partendo dalla sua partenza dal Mali, passando per il Burkina Faso e la prigionia nei lager libici concludendo con il naufragio. Il suo racconto verte sulla speranza di poter incidere sull’opacità con cui spesso guardiamo i flussi migratori. “ Nel mio ultimo libro – incalza Diawara – vorrei rendere l’opinione pubblica conscia non ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“ Le cicatrici del porto sicuro. Il diario di un sopravvissuto “, questo il titolo del libro di, scrittore e poeta di origini maliane, attualmente attivista politico rifugiato in Italia. Nella giornata di oggi, lo scrittore ha presentato il suo libro alla scuolaove, nel corso dell’assemblea d’istituto, si è rivolto ai giovani gli studenti parlando della sua odissea personale, partendo dalla sua partenza dal Mali, passando per il Burkina Faso e la prigionia nei lager libici concludendo con il naufragio. Il suo racconto verte sulladi poter incidere sull’opacità con cui spesso guardiamo i flussi migratori. “ Nel mio ultimo libro – incalza– vorrei rendere l’opinione pubblica conscia non ...

