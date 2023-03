Immigrati marocchini picchiano un 51enne a Monza. Poi colpiscono un agente al ginocchio (Di giovedì 23 marzo 2023) Due giovani di 19 e 21 anni, marocchini, sono stati arrestati dalla polizia di Monza per aver rapinato e picchiato un 51enne senza fissa dimora. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando un equipaggio della Squadra Volanti della Questura, ha notato un cittadino italiano in stato di agitazione e dolorante. Con una mano si teneva il retro della testa. L’uomo ha indicato ai poliziotti due giovani che si stavano allontanando, riferendo di essere stato picchiato e rapinato da entrambi. La fuga dei marocchini nelle strade di Monza I due, alla vista della pattuglia della polizia, sono scappati. Hanno percorso strade differenti e hanno cambiato diverse volte senso di fuga. Ma gli agenti li hanno bloccati mentre loro opponevano resistenza al fermo. Entrambi hanno iniziato a divincolarsi con calci e pugni, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Due giovani di 19 e 21 anni,, sono stati arrestati dalla polizia diper aver rapinato e picchiato unsenza fissa dimora. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando un equipaggio della Squadra Volanti della Questura, ha notato un cittadino italiano in stato di agitazione e dolorante. Con una mano si teneva il retro della testa. L’uomo ha indicato ai poliziotti due giovani che si stavano allontanando, riferendo di essere stato picchiato e rapinato da entrambi. La fuga deinelle strade diI due, alla vista della pattuglia della polizia, sono scappati. Hanno percorso strade differenti e hanno cambiato diverse volte senso di fuga. Ma gli agenti li hanno bloccati mentre loro opponevano resistenza al fermo. Entrambi hanno iniziato a divincolarsi con calci e pugni, ...

