(Di giovedì 23 marzo 2023) Giorgia Meloni strappa una risata alla Camera. Sul capitolo delle politiche ambientali europee si è consumata una delle scenette più divertenti del discorso in Aula, con Angelo Bonelli che ha mostrato dei sassi che aveva preso “andando a piedi nel bel mezzo del fiume Adige” per parlare del problema siccità. Un'accusa a cui il presidente del Consiglio ha risposto stupita: “Presumo che lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l'Adige. Neanche Mosè”