Ilary Blasi e Bastian convivenza in arrivo? Arriva la risposta e altre curiosità sul loro rapporto (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilary Blasi e il suo compagno Bastian Muller fanno sul serio e questo sta spingendo molti a credere che tra loro possa presto avviarsi anche una convivenza. A dare delle risposte in più sulla faccenda, però, è stato il magazine di Alfonso Signorini. Sull'ultimo numero di Chi ci sono dei riferimenti sulla faccenda che appaiono L'articolo proviene da KontroKultura.

