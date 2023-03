Il volto di Italia-Inghilterra: chi è Ellynora, la cantante napoletana (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo per la partita di qualificazione agli Europei del 2024, di fronte l’Inghilterra. Si preannuncia un match insidioso per gli azzurri, contro un avversario di assoluto valore. E’ tutto pronto anche per gli inni Nazionali: quello Italiano sarà cantato da Gigi D’Alessio, con la partecipazione di Clementino, mentre quello inglese da Ellynora. Dopo lo show, l’esordio del tema musicale degli Azzurri e della mascotte Oscar, dopo gli inni cantati dal vivo da grandi artisti legati a Napoli, alle 20.45 il calcio d’inizio. Chi è Ellynora Nata ad agosto del 1994 a Napoli, Ellynora ha iniziato a studiare canto a 14 anni e solo quattro anni dopo si è esibita in pubblico per la prima volta. Successivamente si è trasferita a New York e poi a Los ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) L’di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo per la partita di qualificazione agli Europei del 2024, di fronte l’. Si preannuncia un match insidioso per gli azzurri, contro un avversario di assoluto valore. E’ tutto pronto anche per gli inni Nazionali: quellono sarà cantato da Gigi D’Alessio, con la partecipazione di Clementino, mentre quello inglese da. Dopo lo show, l’esordio del tema musicale degli Azzurri e della mascotte Oscar, dopo gli inni cantati dal vivo da grandi artisti legati a Napoli, alle 20.45 il calcio d’inizio. Chi èNata ad agosto del 1994 a Napoli,ha iniziato a studiare canto a 14 anni e solo quattro anni dopo si è esibita in pubblico per la prima volta. Successivamente si è trasferita a New York e poi a Los ...

