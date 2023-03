Il vescovo di Latina eletto presidente della Commissione degli episcopati dell’Ue

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 marzo 2023) Mons. Mariano Crociata,di, è il nuovodell’Unione europea (Comece). È statoieri dai vescovi delegati delle Conferenze episcopali, riuniti a Roma per l’Assemblea di primavera del 2023. La notizia è stata diffusa ieri sera dalla Comece, dopo i necessari passaggi di ratifica con la Santa Sede. Mons. Crociata, 70 anni d’età, subentra alla presidenza del cardinale Jean-Claude Hollerich SJ per il triennio 2023-2028. Al momentosua elezione, ildiha espresso ai membri dell’Assemblea la sua gratitudine per la fiducia accordata: “Questo è un momento cruciale per l’Europa e per la Chiesa. Unità e ...