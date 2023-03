Il razzo stampato in 3D non è riuscito a raggiungere l’orbita stabilita. Ottenuti comunque risultati importanti (Di giovedì 23 marzo 2023) Il razzo Terran 1 costruito all’85% con la stampa 3D è partito con successo dalla piattaforma di lancio e ha superato Max-Q, ma il secondo stadio ha fatto le bizze.... Leggi su dday (Di giovedì 23 marzo 2023) IlTerran 1 costruito all’85% con la stampa 3D è partito con successo dalla piattaforma di lancio e ha superato Max-Q, ma il secondo stadio ha fatto le bizze....

