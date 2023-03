(Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Il presidente dellaIslamic Bank, lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, e il miliardario britannico Jim Ratcliffe avrebbero presentato una seconda offerta per acquistare il club inglese del, dopo aver ottenuto una proroga dal gruppo Rane che si sta occupando della cessione rispetto alla deadline delle ore 21 di ieri sera. "Possiamo confermare che la nostra offerta è stata presentata", ha detto ad Afp una fonte vicina allo sceicco Jassim, senza fornire altri dettagli. A novembre dello scorso anno la famiglia statunitense dei Glazer, proprietaria del ricco club tra i più titolati della Premier League, ha messo in vendita la società. Una prima asta, a metà febbraio, si era rivelata insoddisfacente per i proprietari, che puntano ad incassare quasi 7 miliardi di euro, mentre le prime proposte sarebbero state ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : #PremierLeague Il #Qatar rilancia sul #ManchesterUnited, presentata una seconda offerta. -

AGI - Il presidente dellaIslamic Bank, lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani , e il miliardario britannico Jim Ratcliffe avrebbero presentato una seconda offerta per acquistare il club inglese del Manchester United , ...Non si placa in Argentina l'entusiasmo per il Mondiale vinto ine per il capitano dell'... Il PSG tratta, l'Arabia, le Major sperano e il Barça sogna. Tanti spasimanti per un unico Leo ...La trasferta nelnon cancella, ma al contrarioil Salone in terra elvetica. Per il 2024 è infatti previsto il ritorno al Palaexpo, in un'alternanza che intende prolungarsi negli anni ...

Il Qatar rilancia sul Manchester United AGI - Agenzia Italia

Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani fa sul serio per l'acquisto del Manchester United, rilanciando la sua offerta da più di 4.5 miliardi ...Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank e il miliardario britannico Jim Ratcliffe avrebbero presentato una seconda offerta ...