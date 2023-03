Il programma del fine settimana delle giovanili neroverdi (Di giovedì 23 marzo 2023) Il programma settimanale del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio: Partite di Venerdì 24 Marzo UNDER 18 – 73^ VIAREGGIO CUP: ore 15 Sassuolo-Carrarese – Campo “Marco Polo” – Via Aurelia Nord, 304 – Viareggio (LU) – 3^ Giornata. UNDER 15 – TORNEO “MONTI LATTARI”: ore 11,30 Sassuolo-Emanuele Troise e ore 18,45 Sassuolo-Virtus Junior Stabia – Campo “Comunale” di Casola di Napoli. Partite di Sabato 25 Marzo UNDER 15 – TORNEO “MONTI LATTARI”: ore 11,30 Sassuolo-Prishtina e nel pomeriggio eventuali Quarti di Finale – Campo “Comunale” di Casola di Napoli. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 13 PRO: ore 17,30 Sassuolo-Modena – Campo “Corradini” – Via Smonto Brugnola, 19 – Villalunga di Casalgrande (RE) – 12^ Giornata di Ritorno. CAMPIONATO ESORDIENTI 2011 (All. Verduri): ore 18 Monari-Sassuolo – Campo “Ferrari” – Via Milano, 161 – Modena – 6^ Giornata Fase ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ille del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio: Partite di Venerdì 24 Marzo UNDER 18 – 73^ VIAREGGIO CUP: ore 15 Sassuolo-Carrarese – Campo “Marco Polo” – Via Aurelia Nord, 304 – Viareggio (LU) – 3^ Giornata. UNDER 15 – TORNEO “MONTI LATTARI”: ore 11,30 Sassuolo-Emanuele Troise e ore 18,45 Sassuolo-Virtus Junior Stabia – Campo “Comunale” di Casola di Napoli. Partite di Sabato 25 Marzo UNDER 15 – TORNEO “MONTI LATTARI”: ore 11,30 Sassuolo-Prishtina e nel pomeriggio eventuali Quarti di Finale – Campo “Comunale” di Casola di Napoli. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 13 PRO: ore 17,30 Sassuolo-Modena – Campo “Corradini” – Via Smonto Brugnola, 19 – Villalunga di Casalgrande (RE) – 12^ Giornata di Ritorno. CAMPIONATO ESORDIENTI 2011 (All. Verduri): ore 18 Monari-Sassuolo – Campo “Ferrari” – Via Milano, 161 – Modena – 6^ Giornata Fase ...

