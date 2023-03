Il principe William a sorpresa in Polonia (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì 22 marzo il principe William ha effettuato un viaggio a sorpresa in Polonia. L’erede al trono del Regno Unito ha voluto ringraziare personalmente la popolazione polacca per l'”umanità e l’ospitalità” dimostrata durante tutta la crisi in corso in Ucraina. Kensington Palace non aveva condiviso prima i dettagli della visita ufficiale. Il principe di Galles ha trascorso il pomeriggio con le truppe britanniche e polacche, che stanno aiutando nell’ambito dell’addestramento delle forze ucraine. In seguito si è diretto a Varsavia per incontrare alcune delle 300 donne e bambini ucraini che, in quanto rifugiati arrivati ??di recente, sono ospiti di un palazzo riconvertito per l’uso. È la prima volta in cui il principe William visita la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì 22 marzo ilha effettuato un viaggio ain. L’erede al trono del Regno Unito ha voluto ringraziare personalmente la popolazione polacca per l'”umanità e l’ospitalità” dimostrata durante tutta la crisi in corso in Ucraina. Kensington Palace non aveva condiviso prima i dettagli della visita ufficiale. Ildi Galles ha trascorso il pomeriggio con le truppe britanniche e polacche, che stanno aiutando nell’ambito dell’addestramento delle forze ucraine. In seguito si è diretto a Varsavia per incontrare alcune delle 300 donne e bambini ucraini che, in quanto rifugiati arrivati ??di recente, sono ospiti di un palazzo riconvertito per l’uso. È la prima volta in cui ilvisita la ...

