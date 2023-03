Il principe Harry ne ha parlato in più occasioni. In gioventù aveva sperimentato con cocaina, cannabis e funghi allucinogeni. Tutti illegali in America (Di giovedì 23 marzo 2023) I Royal non fanno eccezione. Questo il secco commento dei legali Americani alla situazione in cui si ritrova il principe Harry. L’uso di droghe pesanti – cocaina, cannabis e funghi allucinogeni – rivelato prima in Spare e poi discusso a volontà nelle interviste promozionali per il memoir, lo pone ora a rischio. Il secondogenito di re Carlo potrebbe, infatti, perdere il permesso di soggiorno negli Usa, dove vige un regime di tolleranza zero in materia, soprattutto nei confronti di cittadini stranieri. Harry al “The Late Show”, una delle interviste Americane rilasciate per il lancio di “Spare”, gennaio 2023 (Getty Images) Il principe Harry ha mentito sui moduli per la richiesta del visto? Se lo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) I Royal non fanno eccezione. Questo il secco commento dei legalini alla situazione in cui si ritrova il. L’uso di droghe pesanti –– rivelato prima in Spare e poi discusso a volontà nelle interviste promozionali per il memoir, lo pone ora a rischio. Il secondogenito di re Carlo potrebbe, infatti, perdere il permesso di soggiorno negli Usa, dove vige un regime di tolleranza zero in materia, soprattutto nei confronti di cittadini stranieri.al “The Late Show”, una delle intervistene rilasciate per il lancio di “Spare”, gennaio 2023 (Getty Images) Ilha mentito sui moduli per la richiesta del visto? Se lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : Il principe Harry ne ha parlato in più occasioni. In gioventù aveva sperimentato con cocaina, cannabis e funghi all… - redazionerumors : Harry e Meghan, dopo alcuni mesi dalla pubblicazione di Spare, stanno facendo i conti con l’onda d’urto delle dichi… - VanityFairIt : A due mesi di distanza dall’uscita di Spare, dove il principe rivela di aver consumato in passato sostanze stupefac… - redazionerumors : A seguito delle rivelazioni scottanti riguardo l'uso di droghe, contenute nel suo libro di memorie 'Spare', il prin… - RegalinoV : Principe Harry, il suo passato di dipendenze mette a rischio il suo visto per gli USA? -