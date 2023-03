Il Pd della Schlein | dalla parte delle borseggiatrici di Milano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il nuovo corso del Pd targato Elly, come accade per ogni neo segretario di ogni partito, viene seguito con profondo interesse. perché al di là degli slogan, che valgono il tempo di un lampo, quello che conta per capire come sarà e dove andrà il Partito Democratico sono i gesti concreti. Alcuni esempi li abbiamo già avuti, anche se sono passati sotto silenzio, sovrastati dalle manifestazioni e dalle frasi ad effetto sui figlicoppie omosessuali e dagli abbracci a Landini. O dagli attacchi a Berlusconi: «Ero milanista - ha raccontato la- poi ho capito chi era il proprietario e sono diventata juventina…» Settimana scorsa alcuni europarlamentari Dem infatti hanno votato a favore di una proposta di legge che punta a introdurre una Tassa Patrimoniale per i ricchi. Non un parlamentare a caso, ben 7 (oltre a tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scien… - repubblica : Sondaggi politici: con Elly Schlein il Pd recupera 1 milione e 800 mila voti [a cura della redazione Politica] - ultimora_pol : Matteo #Renzi: “Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di as… - eErgaOmnes : RT @ComunistaRosso: Bello questo nuovo PD della Schlein. L'elezione della Schlein è stata l'ennesima operazione di maquillage sociale del… - Agato26251952 : RT @matteorenzi: Elly Schlein ha detto che chi imbratta i palazzi delle istituzioni va ascoltato perché chiede di ascoltare la scienza. Chi… -

... Fratelli d'Italia, continua a crescere così come il principale partito dell'opposizione, il Pd, che raccoglie gli effettinuova leadership di Elly. La Supemedia dei sondaggi realizzata ...... che posso non condividere, non dobbiamo però fare l'errore di guardare troppo il dito e non la luna - ha detto la- quando ci siamo trovati ad affrontare il drammapandemia, noi ...Socialisti in Europa e non in Italia. Un vizio antico del Pd che potrebbe superare la nuova segretaria. E' significativa, in questa direzione, la scelta di Ellydi incontrare i leaderfamiglia socialista europea. A Bruxelles incontri con Pedro Sanchez, Sanna Marin, Antonio Costa e vertice del Pse. Il Partito Democratico non ha mai creduto '...

I dem ritirano le firma da una proposta di legge in cui la maggioranza aveva inserito pene più severe per le mamme anche con figli sotto l'anno di età. La scusa usata dalle ladre delle stazioni di ...Schlein incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz ... che i Socialisti discuteranno anche alla presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans. "L'Unione europea ...