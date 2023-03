Il patto tra Mosca e pechino (Di giovedì 23 marzo 2023) Si parla molto degli effetti dell’accordo tra Putin e Xi Jinping sulla guerra. In Ucraina. Ma da quanto capisco, Mosca e pechino hanno siglato accordi di natura non militare.Ivo Borromeovia email Gentile lettore, è esatto: gli accordi resi pubblici riguardano una serie di campi civili: finanza, commercio, materie prime, turismo. Tuttavia, anche escludendo l’esistenza di patti militari segreti, è evidente che siamo al cospetto di una svolta geostrategica. Già la visita di Xi a Mosca di per sé parla chiaro: avviene nel bel mezzo della guerra e due giorni dopo la surreale accusa della Corte dell’Aja a Putin di essere “un ladro di bambini”. La parola Ucraina non è stata mai pronunciata, ma le prime parole di Xi a Putin sono state: “Caro presidente, io la chiamo sempre caro amico”. Una frase che la dice lunga. Non a caso la reazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Si parla molto degli effetti dell’accordo tra Putin e Xi Jinping sulla guerra. In Ucraina. Ma da quanto capisco,hanno siglato accordi di natura non militare.Ivo Borromeovia email Gentile lettore, è esatto: gli accordi resi pubblici riguardano una serie di campi civili: finanza, commercio, materie prime, turismo. Tuttavia, anche escludendo l’esistenza di patti militari segreti, è evidente che siamo al cospetto di una svolta geostrategica. Già la visita di Xi adi per sé parla chiaro: avviene nel bel mezzo della guerra e due giorni dopo la surreale accusa della Corte dell’Aja a Putin di essere “un ladro di bambini”. La parola Ucraina non è stata mai pronunciata, ma le prime parole di Xi a Putin sono state: “Caro presidente, io la chiamo sempre caro amico”. Una frase che la dice lunga. Non a caso la reazione ...

