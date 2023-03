Il nuovo wallypower58x in anteprima mondiale a Palm Beach

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressMareItalia : #Wally conferma ancora una volta il proprio ruolo di innovatore presentando l’ultimo nato della #flotta #wallypower… -

... a partire dal fuoribordoProject. Nei piani anche l'arrivo, entro l'anno in corso, ... in casa Pershing spicca ilGTX 116, oltre al progetto GTX80 che affiancherà l'ammiraglia a ...... a partire dal fuoribordoProject. Nei piani anche l'arrivo, entro l'anno in corso, ... in casa Pershing spicca ilGTX 116, oltre al progetto GTX80 che affiancherà l'ammiraglia a ...

Debutto mondiale a Palm Beach per il nuovo innovativo wallypower58X pressmare.it

Debutto mondiale a Palm Beach per il nuovo innovativo wallypower58X “Wally è sinonimo di avanguardia, non dovrebbe quindi sorprendere il fatto di avere trovato il modo di unire le prestazioni dei più ...