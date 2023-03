“Il numero di bambini in carcere deve tendere allo zero”: legge sulle madri detenute, cosa prevedeva la proposta del Pd (Di giovedì 23 marzo 2023) Uno stop, nella migliore delle ipotesi. Un balzo all’indietro sui diritti, se ad essere approvata sarà la nuova legge della Lega depositata nel pomeriggio. E’ questa la pagina scritta oggi in Commissione giustizia alla Camera sui diritti delle madri detenute. Una scelta che porta la firma di Fratelli d’Italia e viene sbandierata anche dal Carroccio che proprio un anno fa aveva votato il provvedimento di cui ora decreta la morte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una serie di emendamenti proposti da Fratelli d’Italia, che avrebbero “peggiorato non solo il provvedimento ma anche la legge in vigore”, sostiene Alessandro Zan (Pd). La proposta originale – Obiettivo principale del testo, presentato nella legislatura in corso dalla dem Debora Serracchiani, era evitare che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Uno stop, nella migliore delle ipotesi. Un balzo all’indietro sui diritti, se ad essere approvata sarà la nuovadella Lega depositata nel pomeriggio. E’ questa la pagina scritta oggi in Commissione giustizia alla Camera sui diritti delle. Una scelta che porta la firma di Fratelli d’Italia e viene sbandierata anche dal Carroccio che proprio un anno fa aveva votato il provvedimento di cui ora decreta la morte. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una serie di emendamenti proposti da Fratelli d’Italia, che avrebbero “peggiorato non solo il provvedimento ma anche lain vigore”, sostiene Alessandro Zan (Pd). Laoriginale – Obiettivo principale del testo, presentato nella legislatura in corso dalla dem Debora Serracchiani, era evitare che i ...

