Il Napoli per la prima volta ha la rosa più "ricca" della Serie A (Transfermarkt) (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Napoli ha la rosa più ricca della Serie A. La rosa che vale di più nel campionato. Secondo le stime di Transfermarkt. Non era così a inizio stagione. Il 15 agosto – data di inizio del campionato – per Transfermarkt il parco giocatori del Napoli valeva 495 milioni. Cifra comunque considerevole, che poneva la squadra di Spalletti alle spalle soltanto di Juventus e Inter. Quindi come terza favorita. Gli azzurri scontavano la scarsa conoscenza di alcuni calciatori che poi nel corso della stagione si sono rivelati fondamentali, come ad esempio Kim e Kvaratskhelia. Il valore del georgiano, ad esempio, si è triplicato e ha ora raggiunto gli 85 milioni. E a nostro avviso siamo ancora molto lontani dalla cifra che un top ...

