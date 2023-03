Il musical su Berlusconi debutta a Londra, gli attori cantano 'Bunga Bunga' - Magazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Dalla discesa in campo allo scandalo Olgettine, in cartellone al Southwark Playhouse Elephant la storia 'quasi vera di uno dei leader politici più carismatici, affascinanti e moralmente falliti del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Dalla discesa in campo allo scandalo Olgettine, in cartellone al Southwark Playhouse Elephant la storia 'quasi vera di uno dei leader politici più carismatici, affascinanti e moralmente falliti del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : A Londra debutta il musical sulla storia di Silvio Berlusconi. - MariannaPrato : RT @stanzaselvaggia: A Londra debutta il musical sulla storia di Silvio Berlusconi. - AleGrifeo : @matteosalvinimi Ma fatela finita, siete al governo non state all'opposizione. Basta con questa eterna campagna ele… - LauraGi63815697 : RT @Camillamariani4: Ma gli americani che si presentano in giro per il mondo con un presidente in conclamata demenza senile, hanno niente d… - lellinara : RT @Camillamariani4: Ma gli americani che si presentano in giro per il mondo con un presidente in conclamata demenza senile, hanno niente d… -