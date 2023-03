Il Millennium Falcon Lego a € 1.95 (Di giovedì 23 marzo 2023) Come è evidente a chi legge BUTAC da tempo io sono un nerd, i lettori di più vecchia data lo sanno anche perché la prima incarnazione di BUTAC era proprio tra le pagine di LegaNerd, sito creato da Antonio “Itomi” Moro svariati anni fa. In quanto nerd le mie frequentazioni online fanno sì che le pubblicità che mi vengono proposte su social come Facebook spesso abbraccino quella categoria merceologica. Oggi una delle tante pubblicità ha subito attirato il mio occhio, questa: Alcune generazioni sono cresciute con la saga di Guerre Stellari, quindi L?go non poteva lasciarsi sfuggire il quarantesimo anniversario dell’uscita di Star Wars Episodio 6 e ha deciso di onorarlo offrendo l’opportunità di ottenere uno dei modelli più significativi della linea L?go Star Wars – la nave Falcon Millennium di Han Solo – per soli 2€. La promozione è iniziata su Italia È ... Leggi su butac (Di giovedì 23 marzo 2023) Come è evidente a chi legge BUTAC da tempo io sono un nerd, i lettori di più vecchia data lo sanno anche perché la prima incarnazione di BUTAC era proprio tra le pagine di LegaNerd, sito creato da Antonio “Itomi” Moro svariati anni fa. In quanto nerd le mie frequentazioni online fanno sì che le pubblicità che mi vengono proposte su social come Facebook spesso abbraccino quella categoria merceologica. Oggi una delle tante pubblicità ha subito attirato il mio occhio, questa: Alcune generazioni sono cresciute con la saga di Guerre Stellari, quindi L?go non poteva lasciarsi sfuggire il quarantesimo anniversario dell’uscita di Star Wars Episodio 6 e ha deciso di onorarlo offrendo l’opportunità di ottenere uno dei modelli più significativi della linea L?go Star Wars – la navedi Han Solo – per soli 2€. La promozione è iniziata su Italia È ...

