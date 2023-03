Il meglio e il peggio di ieri 22 marzo al GF Vip: le news dell’ultim’ora (Di giovedì 23 marzo 2023) Ritorna l’appuntamento con Il meglio e il peggio di, la nostra rubrica sulle news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip. Di seguito i fatti più importanti accaduti nella giornata di ieri, mercoledì 22 marzo. Grande Fratello Vip news ultim’ora: il meglio e il peggio di ieri 22 marzo Ecco le news dell’ultim’ora sul GF Vip 7 con la rubrica Il meglio e il peggio di. Oriana su tutte le furie per colpa di una domanda scomoda Nell’ormai consueto appuntamento obbligo o verità post aperitivo, Luca Onestini ha chiesto ad Oriana marzoli cosa sceglierebbe tra una vittoria al Grande Fratello o una relazione con Daniele. La VIP ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 marzo 2023) Ritorna l’appuntamento con Ile ildi, la nostra rubrica sulledel Grande Fratello Vip. Di seguito i fatti più importanti accaduti nella giornata di, mercoledì 22. Grande Fratello Vipultim’ora: ile ildi22Ecco lesul GF Vip 7 con la rubrica Ile ildi. Oriana su tutte le furie per colpa di una domanda scomoda Nell’ormai consueto appuntamento obbligo o verità post aperitivo, Luca Onestini ha chiesto ad Orianali cosa sceglierebbe tra una vittoria al Grande Fratello o una relazione con Daniele. La VIP ...

