Il medico sociale dell’Az Picerno ucciso da un vitello La carica mortale a Pescopagano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ilera appassionato di agrozootecnia. Era titolare anche di un’azienda agricola. Stando alle ricostruzioni per cui indagano o carabinieri Lorenzo Puccillo è stato attaccato da uned è morto. Accaduto in territorio di. Lorenzo Puccillo era ildell”Az, squadra che milita nel campionato di serie C. L'articolo Ilda un La proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Tragedia nel Picerno Calcio, prossimo avversario Gelbison: muore medico sociale aggredito da un bovino… - Matador1337 : @DonatoEuropa @Vitellozzo @wikigreg Ti ricordo che gli devi una salvezza nel ruolo di medico sociale - AnsaBasilicata : Colpito da un animale, muore medico sociale del Picerno calcio. Lorenzo Puccillo trovato cadavere in un terreno di… - almayer78 : RT @TgRaiBasilicata: Medico ucciso da un animale nella sua tenuta a #pescopagano. Era il medico sociale del #Picerno calcio @TgrRai #IoSegu… - SassiLive : +++COLPITO DA UN ANIMALE, MUORE LORENZO PUCILLO, MEDICO SOCIALE DELLA SQUADRA DI CALCIO DEL PICERNO+++ -

A Pescopagano è stato trovato senza vita il medico della squadra di calcio del Picerno (Lega Pro), Lorenzo Puccillo, di 70 anni. L'uomo è stato trovato senza vita in un terreno di sua proprietà e potrebbe essere stato colpito ...

Colpito da un animale, muore medico sociale del Picerno calcio Agenzia ANSA

Per lo stesso motivo sempre il professor Georg Ahlbäumer è intervenuto presso la Klinik Gut di St. Moritz, alla presenza del medico sociale della prima squadra Costa. Karsdorp resterà nella clinica ...