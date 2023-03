Il maxiprocesso un obbrobrio? Portate gli studenti a vedere le tombe di Falcone e Borsellino (Di giovedì 23 marzo 2023) Mi spiace leggere la definizione data da una dotta professoressa di giurisprudenza sul maxiprocesso. La docente Daniela Chinnici – come riporta l’edizione palermitana di Repubblica – ha definito il maxiprocesso “un obbrobrio”: parole pronunciate durante una lezione di mafia all’Università di Palermo, alla presenza del magistrato Nino Di Matteo. Mai e poi mai avrei voluto leggere una definizione così offensiva verso i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre che verso il presidente Alfonso Giordano e l’intera Corte. A me duole leggere di tanto in tanto queste espressioni sprezzanti – stante il significato del sostantivo obbrobrio – verso un processo che diede la stura alla capitolazione dei corleonesi di Cosa nostra. Il sottoscritto diede, insieme ai colleghi della squadra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Mi spiace leggere la definizione data da una dotta professoressa di giurisprudenza sul. La docente Daniela Chinnici – come riporta l’edizione palermitana di Repubblica – ha definito il“un”: parole pronunciate durante una lezione di mafia all’Università di Palermo, alla presenza del magistrato Nino Di Matteo. Mai e poi mai avrei voluto leggere una definizione così offensiva verso i magistrati Giovannie Paolo, oltre che verso il presidente Alfonso Giordano e l’intera Corte. A me duole leggere di tanto in tanto queste espressioni sprezzanti – stante il significato del sostantivo– verso un processo che diede la stura alla capitolazione dei corleonesi di Cosa nostra. Il sottoscritto diede, insieme ai colleghi della squadra ...

