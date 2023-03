Il governo prepara il “bonus famiglie” per le bollette Le decisioni contro i rincari

(Di giovedì 23 marzo 2023) IlMeloni non dimentica il problema delle. Entro la prossima settimana, riferisce il Corriere della Sera, arriverà il nuovo decreto, che avrà un valore da 5 miliardi complessivi e traccerà la rotta per i cittadini alle prese da mesi con idi luce e gas. Per il periodo da aprile a giugno sarà prolungato l'azzeramento degli oneri di sistema e pure l'Iva al 5% per ledel gas, mentre per quelle della luce addio agli sconti sugli oneri, con un occhio particolare per le. In autunno è invece allo studio un “”, con l'esecutivo di centrodestra che ha dato mandato ad Arera, l'autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, di studiare diversi scenari. “L'ipotesi è l'introduzione di un meccanismo a scaglioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroNegri6 : RT @elencomelli: Mentre il #governo è super-impegnato a bloccare la transizione #energetica, a intralciare le misure #Ue sulle case green e… - nevemazz : RT @elencomelli: Mentre il #governo è super-impegnato a bloccare la transizione #energetica, a intralciare le misure #Ue sulle case green e… - BertaIsla : RT @elencomelli: Mentre il #governo è super-impegnato a bloccare la transizione #energetica, a intralciare le misure #Ue sulle case green e… - bobseghetti : RT @elencomelli: Mentre il #governo è super-impegnato a bloccare la transizione #energetica, a intralciare le misure #Ue sulle case green e… - SilviaPortavoce : RT @elencomelli: Mentre il #governo è super-impegnato a bloccare la transizione #energetica, a intralciare le misure #Ue sulle case green e… -

... grazie al lavoro di squadra delle istituzioni, sia tagliare traguardi importanti che ... Museo deldelle acque - L'intervento consiste nella valorizzazione di un immobile storico, ...L'unica misura di cui si può ragionevolmente attendere la proroga è il Bonus Sociale, per il resto ci sono molti punti interrogativi sul decreto Bollette che ilsiad approvare entro fine mese. Bonus Bollette, anticipazioni sul restyling di3 Febbraio 2023 Come noto, l'esecutivo studia un nuovo meccanismo che renda in parte gli aiuti ...Ildegli Stati Uniti siad annunciare ulteriori sanzioni a carico della giunta militare del Myanmar. Lo ha dichiarato il consigliere del dipartimento di Stato Usa Derek Chollet, secondo ...

Bollette, rischio impennata: il Governo prepara nuovi aiuti prima della scadenza del 31 marzo FIRSTonline

Niente sanzioni per i truffatori del reddito di cittadinanza, il governo Meloni prepara un decreto Dopo aver cancellato per sbaglio le sanzioni per chi truffa lo Stato per ottenere il reddito di ...''Giorgia Meloni durante le comunicazioni in Parlamento era nervosa. Non ha un'agenda, la subisce. Dovrebbe andare all'attacco, invece gioca in difesa'', afferma Carlo Calenda.