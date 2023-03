Il gol della Roma femminile

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il messaggio su whatsapp arriva all’improvviso. Talmente inaspettato che devo rileggerlo più volte per essere sicuro di aver capito bene. “Figata la partita”, butta lì una mia figlia adolescente, costringendomi first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : #Dazn-contratto da 730mln€ con @SerieA-che teme il crollo dei pochi abbonati,#Sky che ha acquistato i diritti della… - OfficialASRoma : ?? Pagano! Gran gol su punizione per il numero 10 della nostra Primavera ?? #ASRoma #Primavera1TIM - Open_gol : Un gruppo di hacker ha ottenuto oltre un milione di documenti della struttura societaria del gruppo Wagner - pandolfi_marino : @pisto_gol Penso che anche a lei interessino più i soldi della legalità, dato che sul pluriprocessato Berlusconi, s… - MimmoAdinolfi : Ah ovviamente nell'epoca di twitter e del pallone analizzato con foto e frame a ogni gol preso ci sarebbero i comme… -

Su di lui ci sono gli occhiLazio , che secondo il Corriere dello Sport studia da tempo il profilo del ragazzo e lo sta valutando per l'estate: con la maglia del Belgrano ha totalizzato 4e ...Secondo molti tifosiJuventus (ma non solo) una Nazionale in cerca di qualità e forze fresche ... Ma anche Moise Kean (7in stagione) avrebbe potuto fare comodo ad un'Italia che in attacco non ...E abbiamo creduto che con l'amorepiazza Nicolò sarebbe potuto tornare a sorridere e ad ...del Gala l'aveva affrontato con il Basaksehir nel 2019 e Nicolò fu il migliore in campo con 1e 1 ...

La reazione della panchina Juve al gol di Kostic: vedono il replay in campo e non ci credono Sport Fanpage

Gli ho detto che avevamo battuto l’Inter con gol di Kostic. […] La domanda che mi fa più spesso è: ‘Andrea, ci ridanno i 15 punti' Io sogno di riportarlo allo stadio a vedere la Juve dal vivo". Una ...Se apprezzi ilfattoquotidiano.it, le nostre inchieste e le notizie che troppo spesso gli altri oscurano, entra a far parte della nostra comunità. Infatti è stato dato prima in prestito all’Estudiantes ...