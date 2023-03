Il Giovanni Testori "corsaro", un poeta tutto dentro l’amore per il presente (Di giovedì 23 marzo 2023) Pasolini muore nel 1975, Giovanni Testori inizia a scrivere sulla prima pagina del Corriere della Sera nel 1977, una delle ultime intuizioni di Piero Ottone, che era alla ricerca d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 marzo 2023) Pasolini muore nel 1975,inizia a scrivere sulla prima pagina del Corriere della Sera nel 1977, una delle ultime intuizioni di Piero Ottone, che era alla ricerca d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... varesenews : Un pomeriggio su Giovanni Testori per i cento anni dalla nascita: lingua, arte, teatro e una donazione - liottagio : RT @_MagliaNera_: “La sinfonia fantastica” di Berlioz e i racconti “Il ponte della Ghisolfa” di Giovanni Testori. Che la domenica abbia ini… - _MagliaNera_ : “La sinfonia fantastica” di Berlioz e i racconti “Il ponte della Ghisolfa” di Giovanni Testori. Che la domenica abbia inizio. - ilfoglio_it : La Milano del boom e delle periferie nel mondo di Giovanni Testori, a cent’anni dalla nascita. Lezioni da una mostr… - Mario_Deluca_1 : RT @CostaLombardy: “Dio non ci nega mai il suo fiato. Ma non è più riconosciuto”. Giovanni Testori (12 maggio 1923-16 marzo 1993) https://t… -