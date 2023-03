Il gatto prende fuoco e lui lo lancia dalla finestra: cosa rischia l'avvocato (Di giovedì 23 marzo 2023) Un uomo di 54 anni rischia fino a due anni di carcere per aver ucciso un felino. Il pelo del gatto aveva preso fuoco e stava rischiando di incendiare l'appartamento Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Un uomo di 54 annifino a due anni di carcere per aver ucciso un felino. Il pelo delaveva presoe stavando di incendiare l'appartamento

