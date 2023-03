Il franco svizzero si rafforza dopo Banca centrale sui tassi (Di giovedì 23 marzo 2023) Si rafforza il franco sull'euro mentre la Borsa di Zurigo resta debole ( - 1%) dopo la decisione della Banca centrale svizzera di alzare i tassi dello 0,5% in linea con le attese. Ancora segno meno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Siilsull'euro mentre la Borsa di Zurigo resta debole ( - 1%)la decisione dellasvizzera di alzare idello 0,5% in linea con le attese. Ancora segno meno ...

