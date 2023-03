Il fondo Elliott pronto ad investire nel Manchester United (Times) (Di giovedì 23 marzo 2023) Gli ex proprietari americani del Milan, Elliott, hanno presentato un’offerta per una quota di minoranza nel Manchester United secondo quanto riportato dal Times. Fonti vicine al club hanno rivelato che un’offerta è stata presentata mercoledì prima della scadenza delle offerte ma solo per una piccola percentuale, per aiutare gli investitori di maggioranza. La notizia dell’interessamento del fondo Elliott per il Manchester United era già nell’aria nelle ultime settimane ma il Times ha voluto confermare le indiscrezioni in merito alla possibile acquisizione. Nella serata di mercoledì, i rappresentanti del Qatar e Ineos non sono riusciti a formulare un’offerta che soddisfacesse i requisiti della proprietà del Manchester ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Gli ex proprietari americani del Milan,, hanno presentato un’offerta per una quota di minoranza nelsecondo quanto riportato dal. Fonti vicine al club hanno rivelato che un’offerta è stata presentata mercoledì prima della scadenza delle offerte ma solo per una piccola percentuale, per aiutare gli investitori di maggioranza. La notizia dell’interessamento delper ilera già nell’aria nelle ultime settimane ma ilha voluto confermare le indiscrezioni in merito alla possibile acquisizione. Nella serata di mercoledì, i rappresentanti del Qatar e Ineos non sono riusciti a formulare un’offerta che soddisfacesse i requisiti della proprietà del...

