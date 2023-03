Il Comune di Napoli chiederà a Uefa e Germania il risarcimento dei danni provocati dai tifosi dell’Eintracht (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli è alle prese con l’allarme ultras per l’arrivo in città di 2500 tifosi inglesi per Italia-Inghilterra al Maradona. La città è blindata, in particolare le zone del Lungomare, di Chaia e Fuorigrotta. E’ ancora fresco il ricordo della guerriglia della settimana scorsa tra ultras del Napoli e ultras dell’Eintracht, per la partita di Champions a Napoli. Proprio dei danni registrati in città per quella giornata terribile, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il Comune di Napoli, riferisce il quotidiano, ha approvato un ordine del giorno in cui stabilisce di chiedere alla Uefa ed alle istituzioni tedesche il risarcimento dei danni subiti dai commercianti del centro storico. “In realtà il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023)è alle prese con l’allarme ultras per l’arrivo in città di 2500inglesi per Italia-Inghilterra al Maradona. La città è blindata, in particolare le zone del Lungomare, di Chaia e Fuorigrotta. E’ ancora fresco il ricordo della guerriglia della settimana scorsa tra ultras dele ultras, per la partita di Champions a. Proprio deiregistrati in città per quella giornata terribile, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Ildi, riferisce il quotidiano, ha approvato un ordine del giorno in cui stabilisce di chiedere allaed alle istituzioni tedesche ildeisubiti dai commercianti del centro storico. “In realtà il ...

