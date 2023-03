Il clamoroso ritorno di Ferrero | a sorpresa rieccolo al comando della Sampdoria

(Di giovedì 23 marzo 2023) L'ex presidente torna in sella alla Samp, dopo aver rilevato dalla figlia Vanessa il 55% delle quote di Holding Max, società controllante del club ligure. Fortissimi malumori tra i tifosi blucerchiati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Conte, tutto si decide ora: contatti per il clamoroso ritorno - infoitsport : Chelsea, per Aubameyang si prospetta un clamoroso ritorno - F_Manga18 : @Maicuntent1986 Dobbiamo tifare Chelsea per il clamoroso ritorno - toninocolasante : RT @calciomercatoit: ??#Tottenham - #Conte via, #Mason ad interim e poi il ritorno di #Pochettino: dalla Spagna sono sicuri - calciomercatoit : ??#Tottenham - #Conte via, #Mason ad interim e poi il ritorno di #Pochettino: dalla Spagna sono sicuri -

... ma che potrebbe nascondere qualche insidia, visto il successoconquistato la settimana ... ormai prossimo alla certezza matematica delin Serie C. Non solo dovrebbe vincere tutte le ...Da settimane, ormai, i rumors sul possibiledi Massimo Giletti in Rai diventano sempre più insistenti. E, allo stesso modo, anche iladdio di Fabio Fazio alla tv pubblica dopo circa ...Chi dovrebbe tornare Il colpo di scena più, per il momento vociferato ma non confermato ufficialmente, è ildi Giacomo Giorgio nei panni di Ciro Ricci in carne ed ossa, nonostante ...

Conte, tutto si decide ora: contatti per il clamoroso ritorno CalcioMercato.it

Sembrano passate Ere geologiche tra il girone d’andata di Angel Di Maria e il suo ritorno da mostro di questo 2023 che lo sta esaltando. Non si farà di certo peccato se stiamo vivendo in questo ...Poco più di due mesi e la stagione in corso sarà terminata. Le squadre volgono quindi già uno sguardo al calciomercato della prossima stagione e l’Inter pensa ad un clamoroso ritorno. Un’idea che ...