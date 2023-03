Il CEO di Dazn: «Siamo pronti alla battaglia sui diritti tv» (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Stefano Azzi, CEO di Dazn, sui prossimi diritti tv per il campionato italiano. Tutti i dettagli Stefano Azzi, CEO di Dazn, ha parlato della situazione diritti tv in Serie A. PAROLE – «Va bene parlare del prezzo, ma prima mi concentrerei sul menu e sulla pirateria. È da lì che bisogna partire. Sui diritti della Serie A per i prossimi cinque anni Siamo pronti a giocare la nostra partita con determinazione. Ma l’importante è anche migliorare il prodotto come experience. Cosa assolutamente possibile. I ricavi sono saliti del 70% e Dazn si sta ritagliando sempre di più il ruolo di leader europeo dello sport in streaming. Il gruppo si è posto l’obiettivo di arrivare alla profittabilità per la fine del 2023. E anche noi in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Stefano Azzi, CEO di, sui prossimitv per il campionato italiano. Tutti i dettagli Stefano Azzi, CEO di, ha parlato della situazionetv in Serie A. PAROLE – «Va bene parlare del prezzo, ma prima mi concentrerei sul menu e sulla pirateria. È da lì che bisogna partire. Suidella Serie A per i prossimi cinque annia giocare la nostra partita con determinazione. Ma l’importante è anche migliorare il prodotto come experience. Cosa assolutamente possibile. I ricavi sono saliti del 70% esi sta ritagliando sempre di più il ruolo di leader europeo dello sport in streaming. Il gruppo si è posto l’obiettivo di arrivareprofittabilità per la fine del 2023. E anche noi in ...

