Il Campidoglio assume | concorsi per 1500 tra diplomati e laureati | come fare domanda

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma – Nei prossimi giorni arriverà all’approvazione della Giunta la delibera con la pianificazione assunzionale per l’anno 2023. Grazie alle disponibilità di Bilancio e al ricorso a finanziamenti legati ai progetti del Pnrr e del contrasto alla povertà, Roma Capitale ha previsto per l’anno in corso l’assunzione dinuovi dipendenti. Previsto entro poche settimane anche l’avvio di due nuovi bandi concorsuali: uno per 800 posti di agente di Polizia Locale, per cui è prevista la conclusione delle prove entro dicembre e l’entrata in servizio sul territorio nei primi mesi del 2024, e un altro per 60 posti da funzionario addetto agli aspetti economici e di ragioneria. Nello stesso piano si introducono inoltre azioni di valorizzazione del personale per l’avanzamento di carriera che riguarderanno circa 2000 dipendenti interni all’Ente. E si procede anche verso la ...