Il 29 marzo la tv americana sbarca a Roma, al Teatro Ghione, per il concerto del tenore Jonathan Cilia Faro

foto di Valerio FacciniRoma – , "Romantico Tour", guest star la cantante pop soul Veronica Liberati. Un concerto che tocca il cuore e che fa sognare l'animo dei più Romantici. Un'esibizione dove le più famose canzoni legate alla storia del cinema italiano e di quello americano rivivranno sul palco grazie alla complicità artistica del tenore pop Jonathan Cilia Faro, di origini siCiliane, e con la cantante Romana Veronica Liberati. "Si tratta di canzoni tratte da film come, ad esempio, "Love Story", "Il Padrino", "She-Lei", "Can't help falling in love" – racconta il tenore Cilia Faro – che sicuramente ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha sentito o magari grazie ...

