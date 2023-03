ID 2all la nuova sfida elettrica targata Volkswagen

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 23 marzo 2023) VW presenta in anteprima mondiale il prototipo ID.. L’obiettivo della casa di Wolfsburg è raggiungere un prezzo sotto i 25.000 Euro per una full electric compatta È attesa sul mercato nel corso del 2025, si chiama ID. 2 all e reinterpreta il DNA, che sarà basato su tre pilastri: stabilità, simpatia ed entusiasmo. ID.è una compatta full electric il cui target è di raggiungere un prezzo di vendita sotto i 25.000 euro, garantendo al contempo un’autonomia fino a 450 km. Il nuovo modello fa parte della strategia di elettrificazione della casa tedesca che entro il 2026 presenterà dieci nuovi modelli BEV per realizzare una gammacompleta, puntando ad una quota di vendita di auto elettriche nel mercato europeo pari all’80%. Thomas Schäfer, CEO del marchioha ...