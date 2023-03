I progetti architettonici che si fondono letteralmente con la natura

(Di giovedì 23 marzo 2023) È molto più di un nuovo romanticismo: l’architettura contemporanea extraurbana non cerca più solo di contenere l’impatto e i consumi, ma anche di fondersi –– con il paesaggio circostante. Prima di tutto, coerente con un’etica del recupero, fa suoi i cinque principi di Frank Lloyd Wright: semplicità, molteplicità di stili, armonia tra edificio e ambiente circostante, armonia dei colori e valorizzazione dei materiali. Ma, a quasi un secolo di distanza, può permettersi di approdare a risultati innovativi e sorprendenti. Come questi Rifugio in collinaÈ lo studio di Massimo Alvisi e Junko Kirimoto a firmare il progetto di ampliamento e recupero di Villa K, un casale tradizionale trasformato in un rifugio contemporaneo immerso nella. Su un terreno collinare del Nord Italia, il preesistente edificio di tre piani – di chiara ispirazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiopanarel7 : Come forte è stata la paura per la Pandemia, lo è ancor di più il pensiero delle guerre Atomiche. Ed i progetti ing… -

... come dimostrano vari suoi studi e. La serra, con un'architettura di stampo moresco ... Ultimo step del bellissimo percorso è la Torre Moresca, anch'essa ispirata a modellie ...... abitazioni unifamiliari nuove, ampliate, ristrutturate e/o riabilitate oresidenziali su ... per la categoria Grandi opere di Architettura: tutti gli interventirealizzati in ......rosa' e gli elementi artistico -tipici delle due cittadine uniti come in un segno di fratellanza. Da allora gli alunni dei due Istituti non hanno mai smesso di intraprendere...

Una mostra su Gianfranco Frattini a Cesano Maderno Fuorisalone.it

In occasione della mostra a Londra, riscopriamo la vita e le opere dell'inventore della "sculpitecture", vicino a maestri come Tadao Ando, Frank Gehry e Norman Foster ...Al Consorzio Agrario l’esposizione dei lavori degli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, avviati i tavoli di confronto con residenti, cittadinanza e membri dei gruppi consiliari «per una ...