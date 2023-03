I nuovi padri vogliono prendersi cura dei propri figli ed è giusto che anche per loro esista la possibilità di farlo (Di giovedì 23 marzo 2023) Come la madre anche il padre non può essere licenziato fino al primo anno di vita del figlio. E, sempre come la mamma, può anche dimettersi senza preavviso e mantenere il diritto alla Naspi. Queste norme non sono una novità. Erano, infatti, già entrate in vigore il 13 agosto con un decreto che aveva recepito in Italia la direttiva Europea sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e per i prestatori di assistenza. Ora, però, una circolare Inps ne spiega i dettagli. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) Come la madreil padre non può essere licenziato fino al primo anno di vita delo. E, sempre come la mamma, puòdimettersi senza preavviso e mantenere il diritto alla Naspi. Queste norme non sono una novità. Erano, infatti, già entrate in vigore il 13 agosto con un decreto che aveva recepito in Italia la direttiva Europea sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e per i prestatori di assistenza. Ora, però, una circolare Inps ne spiega i dettagli. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orwell1961 : Nuovi 'padri padroni'crescono. - FU_SaveChildren : RT @flaviaamabile: E poi ci sono i nuovi padri, 155.845 uomini che nel 2021 hanno preso un congedo dal lavoro per stare con i figli. Ancor… - Radio1Rai : ???@FBinacchi: “I titoli questa settimana iniziano in modo “paradigmatico” proseguono con “segreto mistero apparizio… - alexsreborn8339 : Auguri ai padri che mangiano alla Caritas, che passano la notte nei dormitori, che non possono vedere i propri figl… - antonellainver6 : @flaviaamabile racconta i nuovi padri su @LaStampa con storie e analisi dati di @SaveChildrenIT -