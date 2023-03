“I miei alunni si distraggono!” Ma cos’è l’attenzione e cosa la stimola. INTERVISTA a Franca Stablum (Di giovedì 23 marzo 2023) Un aspetto importante nei soggetti in apprendimento è l’attenzione, ma come funziona e quali sono i meccanismi nei quali è coinvolta? Ne abbiamo parlato con la Professoressa Franca Stablum, psicologa e docente universitario presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) Un aspetto importante nei soggetti in apprendimento è, ma come funziona e quali sono i meccanismi nei quali è coinvolta? Ne abbiamo parlato con la Professoressa, psicologa e docente universitario presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : “I miei alunni si distraggono!” Ma cos’è l’attenzione e cosa la stimola. INTERVISTA a Franca Stablum - UnTemaAlGiorno : RT @PrestiDaniela: #seSoloPotessi aiutare i miei alunni come vorrei (in toto) la mia vita i miei sforzi avrebbero più senso.....Ci metto l'… - alycecappellaio : RT @PrestiDaniela: #seSoloPotessi aiutare i miei alunni come vorrei (in toto) la mia vita i miei sforzi avrebbero più senso.....Ci metto l'… - intornoAlTempo : RT @PrestiDaniela: #seSoloPotessi aiutare i miei alunni come vorrei (in toto) la mia vita i miei sforzi avrebbero più senso.....Ci metto l'… - iceTeaSince1856 : RT @PrestiDaniela: #seSoloPotessi aiutare i miei alunni come vorrei (in toto) la mia vita i miei sforzi avrebbero più senso.....Ci metto l'… -