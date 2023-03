I manifestanti paralizzano Parigi | scontri con la polizia e proteste senza fine | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Continuano le manifestazioni di protesta in Francia contro la riforme pensionistica voluta dal presidente Emmanuel Macron. Decine di dimostranti hanno bloccato un deposito di autobus aper due ore giovedì mattina. In seguito alle pressioni della, i sindacalisti hanno lasciato che i mezzi pubblici lasciassero il deposito a intermittenza. I sindacati francesi stanno organizzando manifestazioni di massa da quando il presidente Emmanuel Macron ha scatenato la rabbia dell'opinione pubblica facendo passare in parlamento un aumento dell'età pensionabileun voto. Gli scioperi stanno mettendo a rischio i viaggi e si prevedono blocchi nei porti, nelle rafrie e nelle discariche. Martedì sera invece una manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni è andata in scena nella zona del Sacre Coeur. ...