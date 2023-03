I grado della Secondaria: nota informativa sulla gestione di casi particolari (prove INVALSI 2022-2023) (Di giovedì 23 marzo 2023) È stata pubblicata dall’ Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione la nota informativa relativa alla gestione di casi particolari relativi alle imminenti prove INVALSI previste per l’anno scolastico 2022-2023. Si tratta di una nota destinata alla Scuola Secondaria di I grado e a quella di II grado. Accanto al caso particolare viene indicata sia la descrizione che la modalità della prova. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) È stata pubblicata dall’ Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione larelativa alladirelativi alle imminentipreviste per l’anno scolastico. Si tratta di unadestinata alla Scuoladi Ie a quella di II. Accanto al caso particolare viene indicata sia la descrizione che la modalitàprova. L'articolo .

