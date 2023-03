I dubbi di Messi sul rinnovo, il mal di pancia di Mbappe: Psg pronto a bussare al Milan per Leão (Di giovedì 23 marzo 2023) Parigi chiama, Leão non risponde. Almeno per il momento. Perché i segnali arrivati dal Psg non hanno lasciato del tutto indifferente... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 marzo 2023) Parigi chiama,non risponde. Almeno per il momento. Perché i segnali arrivati dal Psg non hanno lasciato del tutto indifferente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : I dubbi di #Messi sul rinnovo, il mal di pancia di #Mbappe: #Psg pronto a bussare al #Milan per #Leão - sportli26181512 : I dubbi di Messi sul rinnovo, il mal di pancia di Mbappe: Psg pronto a bussare al Milan per Leão: Parigi chiama, Le… - steveross75 : @uitrens @drelegantia Ho i miei dubbi che non sia disciplinata Fabio. Stanno facendo pubblicità ad un'azienda su un… - slav34brit : raga ma avevate dubbi??? io manco le seguivo ma j mi compariva sempre nei per te con frecciatine palesi ne avrà mes… - hannah_kardi : la doc dentro di se sta maledicendo madre, padre, fan è tutta la sua generazione per essersi messi in mezzo, non ho… -