I bambini autistici senza terapie da 50 giorni nel Napoletano

(Di giovedì 23 marzo 2023) A causa di un contenzioso tra l’Aias di Afragola in provincia di Napoli e l’Asl di zona molti pazienti disabili da quasi 50devono rinunciare alle. Si tratta per la maggior parte di. «Mio figlio sta regredendo, non sappiamo più cosa fare», dice Luigi, padre di un bambino autistico. «i sente frustrato e rifiutato, e sta diventando a tratti violento. Sono sei anni che mio figlio fa terapia. Le cose andavano bene, ma in questi cinquantaè regredito tantissimo e sicuramente se e quando riprenderanno leci vorrà tantissimo tempo per recuperare tutto questo che abbiamo perso». Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, che in una call con l’associazione “La Battaglia di Andrea” ha comunicato che dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... towerfelix : @6000sardine Ma io vi seguo da quando lanciavate ai bambini autistici le palle da basket… - Raskoln14117419 : @Valenti63339244 @lucabattanta Solito copione. Si prende il caso estremo ( la ragazza in coma dopo incidente da 20… - neuroatipici : Quanti siamo i genitori di bambini autistici ? - PaoloLeChat : RT @autismocome: 5 passaggi per affrontare l’aggressività nei bambini autistici - autismocome : 5 passaggi per affrontare l’aggressività nei bambini autistici -

Quasi cinquanta giorni senza terapie per molti pazienti disabili dell'Aias di Afragola, in provincia di Napoli, da mesi in difficoltà. Si tratta per la maggior parte die il motivo dello stop è legato a un contenzioso sorto tra il centro e l'Asl. "Mio figlio sta regredendo, non sappiamo piú cosa fare - dichiara Luigi, padre di un bambino autistico - ...Si tratta per la maggior parte di. "Mio figlio sta regredendo, non sappiamo più cosa fare", dice Luigi, padre di un bambino autistico. "i sente frustrato e rifiutato, e sta ...Uno studio molto dettagliato che spiega l'impatto del Covid suie che ha coinvolto un grande gruppo di ricerca internazionale tra cui alcuni centri italiani come la Neuropsichiatria ...

I bambini autistici senza terapie da 50 giorni nel Napoletano Open

Si tratta per la maggior parte di bambini autistici e il motivo dello stop è legato a un contenzioso sorto tra il centro e l’Asl. “Mio figlio sta regredendo, non sappiamo piú cosa fare – dichiara ...Professionista tra i più stimati in campo nazionale a metà anni '80 si è occupato del servizio materno-infantile di Padova e del Centro Medico Psicopedagogico (con una consulenza al Centro diurno per ...