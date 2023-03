I 10 sportivi più ricchi di sempre, la nuova classifica: Jordan batte Woods, Ronaldo e Messi dietro (Di giovedì 23 marzo 2023) Una classifica dominata dai golfisti, dove però il primo posto incontrastato spetta a Michael Jordan, capace anche di battere Tiger Woods. Due calciatori, ovviamente Cristiano Ronaldo e Messi, in mezzo a un altro cestista “poco conosciuto”, Lebron James. È la classifica dei 10 sportivi più ricchi di sempre elaborata da CasinoEnLigne.com incrociando i dati di altre classifiche note, realizzate da Forbes, Sportsillustrated e Sportico. Nella top ten dei paperoni c’è spazio anche per Floyd Mayweather e Roger Federer, eccola: Michael Jordan (basket) 3.30 miliardi di dollari Tiger Woods (golf) 2.50 miliardi di dollari Arnold Palmer (golf) 1.70 miliardi di dollari Jack Nicklaus (golf) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Unadominata dai golfisti, dove però il primo posto incontrastato spetta a Michael, capace anche dire Tiger. Due calciatori, ovviamente Cristiano, in mezzo a un altro cestista “poco conosciuto”, Lebron James. È ladei 10piùdielaborata da CasinoEnLigne.com incrociando i dati di altre classifiche note, realizzate da Forbes, Sportsillustrated e Sportico. Nella top ten dei paperoni c’è spazio anche per Floyd Mayweather e Roger Federer, eccola: Michael(basket) 3.30 miliardi di dollari Tiger(golf) 2.50 miliardi di dollari Arnold Palmer (golf) 1.70 miliardi di dollari Jack Nicklaus (golf) ...

