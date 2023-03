Huawei P60 Pro: tutti i nuovi device top di gamma in arrivo in Europa (Di giovedì 23 marzo 2023) Huawei ha annunciato in Cina una serie di nuovi prodotti di fascia alta, tra cui P60 Pro, che in Europa saranno presentati ufficialmente martedì 9 maggio a Monaco. Con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone, Huawei continua a portare avanti il processo di innovazione tecnologica ponendo il consumatore al centro del proprio ecosistema di prodotti che si amplierà nei settori smartphone, laptop e wearable, per offrire un’esperienza utente multi-scenario. In occasione del lancio del 9 maggio, l’azienda presenterà anche le aree chiave per la strategia dei prossimi mesi. Huawei P60 Pro: La nuova generazione di device top di gamma L’offerta di smartphone firmati Huawei si arricchisce di due modelli di ultima generazione. Huawei ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 marzo 2023)ha annunciato in Cina una serie diprodotti di fascia alta, tra cui P60 Pro, che insaranno presentati ufficialmente martedì 9 maggio a Monaco. Con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone,continua a portare avanti il processo di innovazione tecnologica ponendo il consumatore al centro del proprio ecosistema di prodotti che si amplierà nei settori smartphone, laptop e wearable, per offrire un’esperienza utente multi-scenario. In occasione del lancio del 9 maggio, l’azienda presenterà anche le aree chiave per la strategia dei prossimi mesi.P60 Pro: La nuova generazione ditop diL’offerta di smartphone firmatisi arricchisce di due modelli di ultima generazione....

