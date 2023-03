Horner | ' Verstappen e Perez sono liberi di lottare ma nel rispetto del team'

(Di giovedì 23 marzo 2023) I grattacapi per la gestione di due piloti posessere il problema più dolce possibile per unprincipal, se le sue macchinechiaramente le più forti della griglia. Negli anni recenti si è ...

Liberi di lottare, ma con rispetto Nelle interviste con i media a Jeddah, dopo la corsa, Christian Horner non ha nascosto la propria soddisfazione per le prestazioni mostrate da Max Verstappen e Sergio Perez a Jeddah, precisando come

Formula 1, Horner commenta il giro veloce di Verstappen in Arabia Tag24

Per cui, al momento l'unica preoccupazione per il capo del team di Milton Keynes sembra essere la gestione di Max Verstappen e Sergio Perez. Nelle interviste con i media a Jeddah, dopo la corsa, ...Christian Horner non ha nascosto la propria soddisfazione per le prestazioni mostrate da Max Verstappen e Sergio Perez a Jeddah, precisando come entrambi i piloti siano riusciti non solo ad estrarre ...