Hockey ghiaccio, i convocati dell'Italia verso i Mondiali: presenti diversi oriundi (Di giovedì 23 marzo 2023) L'Italia si sta preparando per i Mondiali 2023 di Hockey ghiaccio (prima divisione, gruppo A) che andranno in scena a Nottingham dal 29 aprile al 5 maggio. Gli azzurri saranno in raduno a Canazei dal 3 all'8 aprile, sotto la guida di coach Mike Keenan e dell'associated coach Mike Pelino. Assenti giustificati i giocatori ancora impegnati nei playoff delle varie leghe, i quali si aggregheranno al gruppo strada facendo. La partenza per la Gran Bretagna è prevista per il 25 aprile, dopo aver disputato quattro amichevoli: due contro l'Austria (12 aprile a Brunico e 14 aprile a Innsbruck) e due contro la Slovenia (il 20 e il 21 aprile a Bled). Di seguito i convocati dell'Italia per il raduno di Canazei verso i Mondiali di Hockey

