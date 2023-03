“Ho avuto una fidanzata”. la confessione solo ora. Parla la famosa attrice (Di giovedì 23 marzo 2023) È una delle attrici più amate nel nostro Paese. Ospite a Belve, ha avuto modo di raccontare molto della sua vita personale. È stata una delle protagoniste di molte fiction per la Rai e per Mediaset – come, ad esempio, Un Medico in Famiglia e Distretto di Polizia – e di molti film cinematografici. Martedì, Francesca Favagni ha ospitato nel suo programma Belve, l’attrice Claudia Pandolfi che ha Parlato molto della sua vita personale e lavorativa. L’amata attrice ammette a Belve di aver avuto una fidanzata (Instagram) – Grantennistoscana.itL’attrice ha raccontato molto di sé, sia a livello lavorativo che personale. La conduttrice ha chiesto, come sempre del resto, alla Pandolfi, “che belva si sente”. La sua risposta è stata “una fracchia, e lo dico perché, non ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 marzo 2023) È una delle attrici più amate nel nostro Paese. Ospite a Belve, hamodo di raccontare molto della sua vita personale. È stata una delle protagoniste di molte fiction per la Rai e per Mediaset – come, ad esempio, Un Medico in Famiglia e Distretto di Polizia – e di molti film cinematografici. Martedì, Francesca Favagni ha ospitato nel suo programma Belve, l’Claudia Pandolfi che hato molto della sua vita personale e lavorativa. L’amataammette a Belve di averuna(Instagram) – Grantennistoscana.itL’ha raccontato molto di sé, sia a livello lavorativo che personale. La conduttrice ha chiesto, come sempre del resto, alla Pandolfi, “che belva si sente”. La sua risposta è stata “una fracchia, e lo dico perché, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Quando vi dicevo che era una cosa fatta con i piedi non lo dicevo perché sono cattivo o (ho sentito anche questa) G… - marattin : Quando la presidente Meloni -in un discorso che non ho per nulla condiviso - ha parlato del sostegno all’Ucraina, i… - Giorgiolaporta : @ZanAlessandro Avete avuto 10 anni per approvare una legge sulle adozioni #gay e non avete fatto un bel niente. Ade… - Rossell85813235 : @SERGIOMATTAREL4 buonasera Presidente ho avuto l onore di ascoltare il suo discorso sul nostro lavoro di Assistente… - AleGobbo87 : RT @VlnN94: Nell'ultimo anno e mezzo la Juventus ha avuto la possibilità di liberarsi di De Sciglio e Alex Sandro, ha deciso di tenerli ent… -