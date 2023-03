Helsinki, Greta Thunberg riceve la laurea in Teologia, ma esplode lo scandalo: “Ha sempre e solo marinato la scuola” (Di giovedì 23 marzo 2023) L’università di Helsinki conferirà il prossimo 9 giugno il titolo honoris causa all’attivista. Polverone sui social con i media conservatori sul piede di guerra Leggi su lastampa (Di giovedì 23 marzo 2023) L’università diconferirà il prossimo 9 giugno il titolo honoris causa all’attivista. Polverone sui social con i media conservatori sul piede di guerra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Helsinki, Greta Thunberg riceve la laurea in Teologia, ma esplode lo scandalo: “Ha sempre e solo marinato la scuola” - giacDomenico : Helsinki, Greta Thumberg riceve la laurea in Teologia, ma esplode lo scandalo: “Ha sempre e solo marinato la scuola… - Aurora951523471 : RT @ettoreavanzini: Pare che l’Università di Helsinki voglia conferire a Greta Thunberg il dottorato honoris causa in Teologia. In effetti… - Frances74521618 : RT @Libero_official: L’università di Helsinki conferirà a #GretaThunberg il dottorato honoris causa in #teologia. Lei incarna la nuova reli… - BallettiRoberto : RT @Libero_official: L’università di Helsinki conferirà a #GretaThunberg il dottorato honoris causa in #teologia. Lei incarna la nuova reli… -