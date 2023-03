Hellblade 2 | primo sguardo alle emozioni di Senua in Unreal Engine 5

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 23 marzo 2023) Sensazioni di irrealtà sulla pelle:è più viva che mai nella dimostrazione di5, e fa ben sperare per2 Durante la sua ultima presentazione alla Game Developers Conference, Epic Games ha mostrato la sua tecnologia per le nuove animazioni per5 con una modella d’eccezione:da2. Lo scopo primario era quello di mostrare come il team di sviluppo Ninja Theory stesse usando il motore grafico per dare vitadella protagonista. Naturalmente il convegno è diretto principalmente all’aspetto dello sviluppo, ma chiuderemo un occhio se ci fosse stato spazio anche per qualche pacca sulla spalla di reciproco compiacimento al termine di questa ...