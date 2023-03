Hamilton | le pance Red Bull non bastano | ' Saremmo anche più lenti'

(Di giovedì 23 marzo 2023) Prendete Aston Martin, quella del 2022. Prendete la monoposto B introdotta in Spagna, una sorta di copia conforme dell'aerodinamica RedRB18. Non è certo stata la soluzione sufficiente per ...

Lewis Hamilton non è un ingegnere ma sa esattamente che tipo di monoposto vuole tra le mani. Un altro progetto sbagliato, che ha portato finanche Lewis Hamilton a sbottare: nessuno mi ha dato retta.

Lewis Hamilton non è un ingegnere ma sa esattamente che tipo di monoposto vuole tra le mani. Inascoltato dai tecnici nel progetto W14, torna a parlare dell'evoluzione che servirà attuare per dire come ...Mercedes lavora per cambiare radicalmente il progetto W14 e il direttore tecnico spiega da cosa si è partiti nell'analisi delle lacune della monoposto ...