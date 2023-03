Guida TV | programmi di stasera | giovedì 23 marzo 2023

(Di giovedì 23 marzo 2023)aitv della prima serata di oggi,23.03., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 UEFA European Qualifiers: Italia-Inghilterra Calcio RAI2 Quello che veramente importa Film RAI3 Splendida Cornice Show RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Cambio tutto! Film ITALIA1 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio Film LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME Di fatto famiglie/Vite al Limite Docureality CIELO Jimmy Bobo – Bullet to the head Film TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel Docureality NOVE Faking It – Bugie o verità? Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

